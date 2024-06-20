Ханой, 20 июня, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Киевский режим не заинтересован в прекращении огня из-за нежелания проводить выборы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам.

Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press

«Киевский режим не хочет уходить от власти, не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины», — сказал российский лидер.

Он добавил, что украинские власти будут тянуть с прекращением огня, так как в противном случае должны будут состояться выборы президента Украины.

При этом Путин напомнил, что достигнутые договорённости с Украиной в Стамбуле в 2022 году были приемлемы для Киева. Российский лидер подчеркнул, что РФ готова к переговорам с украинской стороной на базе минских и стамбульских соглашений.

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Как передавало ИА Регнум, 20 июня Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что Вашингтон готовится «списать» главу киевского режима Владимира Зеленского. Отмечалось, что на данный момент Белый дом и других союзников Киева устраивает положение Зеленского, легитимность которого полностью зависит от западной поддержки. Зеленский утратил всякую самостоятельность и теперь «находится на «коротком поводке в руках кураторов из вашингтонского обкома», отметила СВР.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. Об отсутствии намерения покидать пост глава киевского режима говорил ещё в декабре 2023 года. Тогда он заявил, что украинцы якобы не желают проводить выборы в стране из-за их «опасности и бессмысленности».

7 июня Путин отметил, что исполнительная власть Украины нелегитимна. Вести диалог с киевским режимом можно, только предварительно «разгромив» его, без этого нынешние руководители Украины не будут выполнять никакие договорённости, заявил глава государства. Договорённости должны быть надёжными и отвечать интересам России, добавил президент.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Россия и Украина давно бы договорились, если бы украинскими военными командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев, заявил в мае Владимир Путин.