Ханой, 20 июня, 2024, 18:55 — ИА Регнум. России пока не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар, заявил 20 июня президент Владимир Путин.

Александр Вильф/РИА Новости

Москва думает о возможных изменениях в ядерной доктрине, это связано с понижением порога применения ядерного оружия на Западе, подчеркнул глава государства в ходе беседы с журналистами во время визита во Вьетнам.

«Стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Поэтому то, что делается сейчас в западных странах, нас мало беспокоит. Но мы за этим внимательно наблюдаем и в случае роста каких-то угроз будем соответствующим образом и адекватно на это реагировать», — добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, в марте Путин заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии. Также глава государства заявил, что российская ядерная триада является более современной, чем у любой другой страны.

7 июня президент отметил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием. Глава государства также призвал не говорить на эту тему всуе, подчеркнув, что у Москвы нет необходимости в использовании ЯО. Он вновь отметил, что в вопросе о возможности применения ядерного оружия Москва руководствуется соответствующей доктриной, и добавил, что доктрина является «живым инструментом» и в неё при необходимости могут внести изменения.

В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны — члены НАТО начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления очередным случаем нагнетания напряжённости. Неприемлемые и направленные на эскалацию действия США и их союзников по НАТО ставят перед Россией вопрос о том, чтобы привести базовые документы по вопросам ядерного сдерживания в большее соответствие с текущими потребностями, заявил 11 июня заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.