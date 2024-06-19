Ханой, 19 июня, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вечером 19 июня прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Самолёт главы государства приземлился в аэропорту Ханоя.

Администрация президента РФ

Пресс-служба Кремля ранее проинформировала, что по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу ЧонгаВладимир Путин 19–20 июня посетит страну с государственным визитом.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита предполагается подписать более 20 документов, в том числе совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между странами.

В своей статье, написанной для вьетнамской газеты «Нян Зан», Путин сообщил, что российская компания «Новатэк» планирует запустить во Вьетнаме СПГ-проекты. Кроме того, президент отметил, что Россия работает над созданием во Вьетнаме центра по ядерным технологиям.

Глава государства также написал, что в первом квартале 2024 года почти 60% торговли РФ и Вьетнама осуществлялось в национальных валютах.Он отметил, что этот показатель растёт, что соответствуют общемировой тенденции по постепенному отказу от использования «во многом скомпрометированных» западных валют в международной торговле и инвестициях.

Во Вьетнам Путин отправился из Пхеньяна, где он провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе визита Путина в КНДР стороны подписали ряд соглашений.