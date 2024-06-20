Ханой, 20 июня, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Запад повесит на главу киевского режима Владимира Зеленского все непопулярные решения и поменяет в первой половине следующего года, заявил 20 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«На Западе его просто не хотят менять, время не подошло. Мне кажется, это очевидно для любого человека», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что, когда придёт время, западные союзники повесят на Зеленского все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, а потом поменяют. Владимир Путин считает, что это произойдёт в первой половине 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Службе внешней разведки России заявляли, что Белый дом, не задумываясь, выбросит Владимира Зеленского на «свалку истории», заменив его на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта. Сейчас наиболее подходящим кандидатом на место Зеленского в США считают бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

5 июня Владимир Путин заявил: на то, чтобы «избавиться» от Зеленского, Западу понадобится около года. За это время глава киевского режима должен будет, в частности, снизить призывной возраст на Украине до 18 лет.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине до сих пор активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Покидать пост глава киевского режима не планировал ещё в декабре 2023 года. Тогда он заявил, что украинцы якобы не желают проводить выборы в стране из-за их «опасности и бессмысленности».