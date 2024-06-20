Ханой, 20 июня, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал продуктивными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром республики Фам Минь Чинем.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам

«У нас действительно уже состоялись очень продуктивные переговоры и с президентом, и с премьером-министром, и с генеральным секретарём», — сказал российский лидер на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Чань Тхань Маном.

Российский лидер отметил перспективы развития отношений России и Вьетнама на ближайшее, среднесрочное и более отдалённое время. Кроме того, Путин подчеркнул, что проблема с расчётами двух стран создана «со стороны», однако и её можно решить.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин принял участие в двусторонних переговорах с президентом Вьетнама То Ламом. По их итогам лидеры подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. То Лам также отметил, что Россия и Вьетнам будут наращивать оборонное сотрудничество.

Кроме того, российская и вьетнамская стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, а также договорились о значительном углублении связей в области энергетики.

Позже на встрече с премьер-министром вьетнамского правительства Фам Минь Чинем российский лидер подчеркнул, что Вьетнам является для России одним из самых надёжных партнёров.

Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.