Ханой, 20 июня, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Россия не исключает поставки высокоточного российского оружия КНДР, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам.

Павел Львов/РИА Новости Запуск российский гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Он отметил, что Западу придётся думать, где в конечном итоге окажется это оружие.

«Те, кто поставляет это оружие (Украине. — Прим. ред.), они считают, что они с нами не воюют. Я и сказал в том числе в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договоренности с КНДР, и этого не исключаю. И где, куда они попадут дальше, это мы тоже можем сказать таким же образом. Западники поставляют оружие Украине и говорят: мы дальше ничего не контролируем и неважно, как они применяются. Мы также можем сказать», — сказал Путин.

Российский лидер также добавил, что сотрудничество с Пхеньяном будет сдерживающим фактором.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня Путин заявил, что у России есть право поставить вооружение в регионы, откуда могут нанести чувствительные удары по странам, передающим оружие Киеву. Глава государства отметил, что ответ на поставки дальнобойного оружия Западом может быть асимметричным.

При этом Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, тем более главе другого государства, так как это моветон. Он также указал на то, что у Москвы есть своя позиция по тем или иным вопросам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 июня заявил, что западные страны услышали и поняли сигнал президента о возможных поставках российского оружия в другие страны мира в ответ на поставки оружия Киеву. Глава МИД отметил, что такой шаг — это симметричный ответ и Москва будет решать, как отвечать на вооружение Западом врага России.

19 июня, подводя итоги прошедших встреч с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Путин заявил, что переговоры были обстоятельными и касались многих вопросов. Особое внимание российский лидер обратил на подписание сторонами нового межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.