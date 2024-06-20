Ханой, 20 июня, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Для России стратегическое поражение будет означать прекращение государственности, а значит, бояться нечего и надо идти до конца, заявил 20 июня президент Владимир Путин в ходе беседы с журналистами во время визита во Вьетнам.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

ВС РФ готовятся ко всем вариантам развития ситуации, отметил глава государства.

«Они (западные страны. — Прим. ред.) говорят о том, что они хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение её государственности. Это означает конец тысячелетней истории российского государства — я думаю, что это для всех понятно. А тогда встаёт вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе беседы с журналистами в Ханое глава государства также отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но этого не хочет киевский режим, поскольку не желает проводить выборы.

Россия не просит ничьей помощи в проведении СВО, сказал также Путин. Заключённый с КНДР оборонительный договор не имеет отношения к украинскому конфликту, подчеркнул он.

Ранее президент отмечал, что США и их сателлиты делают всё для затягивания конфликта на Украине, открыто игнорируя мирные инициативы и прямо заявляя, что их цель — нанесение России стратегического поражения.