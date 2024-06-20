Ханой, 20 июня, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Россия не просила помощи КНДР в проведении специальной военной операции, заключённый с республикой оборонительный договор не имеет отношения к украинскому конфликту, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистами, завершая государственный визит во Вьетнам.

Станислав Красильников/РИА Новости

Положения о взаимной обороне, уточнил Путин, действуют в случае военной агрессии.

«Украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию ещё против признанных нами Донецкой и Луганской народных республик — до того, как они входили в состав Российской Федерации», — напомнил российский лидер.

Отвечая на вопрос о возможности «использовать возможности друг друга» в ходе украинского конфликта, Путин подчеркнул, что Москва никого об этом никогда не просила и ей никто этого не предлагал.

Глава государства добавил, что использовать солдат из КНДР в конфликте на Украине нет никакой необходимости.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня Владимир Путин прибыл в КНДР с дружественным государственным визитом. В аэропорту его встретил лидер страны Ким Чен Ын. Путин поблагодарил его за тёплый приём.

Официальная часть визита началась 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. На переговорах российский лидер заявил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США. Он отметил, что Россия ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в отношении конфликта на Украине.

Также президент России поблагодарил КНДР и лично Ким Чен Ына за организацию отдыха для детей погибших участников спецоперации. По итогам переговоров стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.