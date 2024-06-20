Ханой, 20 июня, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Республике Корее нет нужды беспокоиться из-за договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

«Республике Корея не о чем беспокоиться, потому что наша помощь в военной сфере, в соответствии с договором, который мы (Россия и КНДР) подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из сторон, из подписавших этот документ сторон, будет осуществлена агрессия», — сказал Путин.

Поскольку Республика Корея не планирует агрессивные действия в отношении КНДР, значит, беспокоиться не о чем, подчеркнул российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня, подводя итоги прошедших встреч с лидером КНДР Ким Чен Ыном, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры были обстоятельными и касались многих вопросов. Особое внимание российский лидер обратил на подписание сторонами нового межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. По словам Путина, документ должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

Ким Чен Ын, в свою очередь, отметил, что договор носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира. Документ, предполагающий развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна, поднял союзнические отношения двух стран на новый, высокий уровень, добавил он.

На следующий день представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что Сеул сожалеет по поводу возможного военного и технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна, это «является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН». По его словам, Сеул будет работать вместе со своими союзниками для того, чтобы «строго и решительно» реагировать на любые действия, которые угрожают безопасности республики или «подрывают мир и стабильность на Корейском полуострове».