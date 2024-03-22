Анкара, 23 марта, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Русский дом в Анкаре объявил траур в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, говорится в Telegram-канале этого представительства Россотрудничества в Турции.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

«Русский дом в Анкаре объявляет траур в связи с террористической атакой в Москве», — сообщили в Русском доме.

Также отмечается, что представительство приспустит флаг и откроет книгу соболезнований. Кроме того, Русский дом отменил спектакль «Бременские музыканты», который планировали показать 23 марта.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. Огонь открыли люди в камуфляже, которые с автоматами ворвались в здание, где должен был пройти концерт группы «Пикник».

После этого начался пожар, который охватил площадь в 12,9 тыс. кв. метров, и обваливалась кровля. Распространение огня смогли локализовать. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

По предварительной информации, распространенной ФСБ, в результате атаки погибли 40 человек. В минздраве Подмосковья в свою очередь проинформировали о том, что число людей, пострадавших при теракте, составило 145.