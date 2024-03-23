Москва, 23 марта, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после случившегося в «Крокус Сити Холле» теракта объявил 24 марта днём общенационального траура.

Известия/Эдуард Корниенко

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Путин пообещал оказать государственную помощь всем родным и близким погибших и раненых.

«Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днём общенационального траура», —заявил глава государства в обращении к гражданам страны.

Во всех регионах страны ввели дополнительные меры антитеррористической и противодиверсионной защиты.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. В здание вошли люди в камуфляже и открыли огонь из автоматов, затем в зале прогремел взрыв. На крыше здания начался пожар, обрушилась кровля. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Минздраве сообщили, что в московские стационары поступили 88 человек, из них 84 взрослых и четверо детей. МЧС по состоянию на 09:00 мск 23 марта опубликовало список из 107 пострадавших.

В СК сообщили, что число погибших в теракте возросло до 115 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших.

Утром 23 марта силовики задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. Впоследствии появились кадры с допросом одного из них, признавшегося, что ему обещали 500 тыс. рублей за исполнение теракта. Предполагаемый главарь группировки рассказал, как они с сообщниками искали работу и им предложили деньги за убийство людей. Задержание третьего фигуранта также показали на видео.