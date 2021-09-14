Очередное совещание с членами правительства Российской Федерации у президента Владимира Путина запланировано на 14 сентября. Как заявили в пресс-службе Кремля, к обсуждению повестки также пригласили и руководство партии «Единая Россия». Отметим, что такие видеосовещания проводятся регулярно. Глава государства получает отчёты о проделанной работе от вице-премьеров и министров. «Будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки», — уточнили в пресс-службе Кремля, говорится в сообщении. Подробности в трансляции ИА REGNUM.

Президент России Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

12:33 14.09.2021 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, кто выступит на совещании.

12:33 14.09.2021 Сначала предусмотрено обращение президента РФ Владимира Путина.

12:33 14.09.2021 Вице-премьер Татьяна Голикова расскажет о социальной поддержке населения.

12:34 14.09.2021 Министр обороны Сергей Шойгу расскажет о выплатах военным пенсионерам.

12:35 14.09.2021 Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова доложит о комплексной поддержке семей с детьми.

12:38 14.09.2021 О капремонте школ предусмотрен доклад сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой.

12:39 14.09.2021 Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко будет говорить о программе медицинской реабилитации граждан, которые перенесли ковид.

12:41 14.09.2021 Отчет вице-премьера МаратаХуснуллина будет об инфраструктурном развитии регионов.

12:42 14.09.2021 Также он расскажет о переселении граждан из аварийного и ветхого жилья.

12:44 14.09.2021 Вице-премьер Александр Новак доложит о бесплатной газификации домашних хозяйств.

12:47 14.09.2021 Руководитель Аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко расскажет об изменении порядка техосмотра и о введении моратория на осуществление плановых контрольных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства в 2022 году.

12:48 14.09.2021 Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов подготовил отчет об увеличении расходов на охрану лесов, о борьбе с пожарами и других вопросах лесфонда.

12:51 14.09.2021 Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко отчитается о расширении функционала почты в сельской местности и о поддержке IT-отрасли.

12:52 14.09.2021 Министр культуры Ольга Любимова расскажет о модернизации организаций культуры и о «Пушкинской карте».

12:54 14.09.2021 От председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрея Макарова ждут доклад про подготовку к нулевому чтению бюджета РФ.

12:55 14.09.2021 Дмитрий Песков также не исключает выступления премьер-министра Михаила Мишустина.

13:04 14.09.2021 Отметим, что в Кремле также сообщили о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы обсуждалась ситуация в Афганистане. Главы государств условились о дальнейших личных контактах.

13:31 14.09.2021 Встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым проведет 14 сентября в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин. Об этом 14 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин пообщается в режиме онлайн с тульским губернатором Дюминым — Песков

13:59 14.09.2021 Президент России Владимир Путин. kremlin.ru

14:20 14.09.2021 Видеотрансляция запланированного совещания должна была начаться в 13.00. Однако начало вновь откладывается.

14:38 14.09.2021 Информация о том, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении, стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 14 сентября в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: «Чуда не случилось» — сети обсудили решение Путина уйти на самоизоляцию

15:05 14.09.2021 Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:07 14.09.2021 Совещание президента РФ Владимира Путина с правительством РФ началось.

15:15 14.09.2021 В последнее время в России был принят целый ряд важных решений, связанных с развитием социальной сферы и инфраструктуры в регионах. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России». Читайте подробнее: «Народная» программа «Единой России» уже начала воплощаться — Путин

15:17 14.09.2021 Единовременную выплату должны получить еще 3,5 млн пенсионеров, она будет доставлена до 16 сентября. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

15:19 14.09.2021 В России готовится создание целостной системы поддержки семей с детьми. Об этом 14 сентября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством. Подробности в материале: Голикова заявила о создании целостной системы поддержки семей с детьми

15:20 14.09.2021 Текущий уровень взаимодействия депутатов «Единой России» с правительством должен поддерживаться и в будущем. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России». Об этом: Путин оценил взаимодействие «Единой России» с правительством

15:22 14.09.2021 Работодателям будут возмещены расходы на трудоустройство зарегистрированных безработных, уже поступили заявления на 159 тысяч мест, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

15:23 14.09.2021 Более 70% колледжей должны перейти на сокращенные сроки обучения к 2024 году, сказала вица-премьер РФ Татьяна Голикова.

15:26 14.09.2021 Почти 93 тыс. беременных женщин в России получат повышенное пособие, заявила 14 сентября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством. Она доложила, что около 93 тыс. беременных женщин встали на учёт на ранних сроках и смогут получить повышенное пособие. Подробности в материале: Голикова: почти 93 тыс. беременных получат повышенное пособие

15:32 14.09.2021 В России более 39 млн пенсионеров получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом 14 сентября сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством. Читайте также: Голикова: 39,3 млн пенсионеров получили выплаты по 10 тыс. рублей

15:35 14.09.2021 «Спутник V» сможет непосредственно продемонстрировать свою эффективность в рамках естественного эксперимента. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России». Подробности в материале: «Это естественный эксперимент» — Путин о своём уходе на карантин

15:38 14.09.2021 Военнослужащие и военные пенсионеры получили единовременную выплату 15 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

15:40 14.09.2021 Обороноспособность России имеет также и социальное измерение, которым активно занимается Минобороны в последние годы. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России». Читайте подробнее: Путин: уникальная обороноспособность России известна на весь мир

15:44 14.09.2021 Президент РФ Владимир Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники. По его словам, отечественная военная техника и вооружение по многим направлениям являются уникальными, «весь мир это хорошо знает».

15:45 14.09.2021 Уровень доходов военнослужащих в России должен постоянно корректироваться. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России». Подробности в материале: Путин напомнил Шойгу о выплатах военным пенсионерам

15:46 14.09.2021 Первое заседание совета по защите детства в рамках Содружества Независимых Государств состоялось 14 сентября. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова на совещании президента с членами правительства. Читайте также: Совет по защите детства начал работу в рамках СНГ

15:50 14.09.2021 Российская система поддержки семей с детьми пока что имеет изъяны. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России». Читайте также: Путин: в России нужно достроить стройную систему поддержки семей с детьми

15:53 14.09.2021 В России около 212 тыс. граждан прошли углубленную диспансеризацию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. По её словам, с 1 июля углубленную диспансеризацию прошли 212 тыс. граждан. Читайте также: Голикова: углубленную диспансеризацию прошли 212 тыс. граждан РФ

15:59 14.09.2021 Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Героя России, бывшего командующего войсками на Северном Кавказе Виктора Казанцева, который ушёл из жизни 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Примите соболезнования в связи с кончиной Виктора Германовича Казанцева, Героя России, человека большой внутренней силы и личного мужества», — говорится в послании президента. Об этом: Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Виктора Казанцева

16:00 14.09.2021 В сфере российской науки имеется ряд проблем, связанных с высоким уровнем бюрократического контроля. Об этом 14 сентября заявила руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России». Читайте также: В «Единой России» озаботились дебюрократизацией российской науки

16:05 14.09.2021 В России необходимо заниматься реабилитацией граждан, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявил 14 сентября главврач ГКБ №40 Денис Проценко на расширенном совещании президента РФ с членами правительства. Об этом: Проценко заявил о необходимости наладить в РФ постковидную реабилитацию

16:12 14.09.2021 Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 14.09.2021 . Цитата из видео. kremlin.ru

16:25 14.09.2021 В России работы по обеспечению нормативного состояния дорожных сетей идут с перевыполнением показателей. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России». Читайте подробнее: Хуснуллин заявил о перевыполнении планов по развитию дорожной сети

16:33 14.09.2021 В России будут выполнены все цели по благоустройству городской среды в субъектах РФ на 2021 год. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России». Читайте подробнее: Хуснуллин отчитался о развитии городского благоустройства в регионах

16:38 14.09.2021 Граждане России активно пользуются новым видом ипотеки для семей с первым ребёнком. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России». Подробности в материале: Семейная ипотека вызвала значительный интерес населения — Хуснуллин

16:41 14.09.2021 Новый план расселения аварийного жилья в России будет утверждён к 2022 году. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России». Об этом: Хуснуллин: новый план расселения аварийного жилья будет готов к 2022 году

17:00 14.09.2021 В России стартовала масштабная программа газификации, заявил 14 сентября вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства. «Масштабная программа газификации практически стартовала», — сказал он. Читайте также: Новак заявил о старте в РФ масштабной программы газификации

17:01 14.09.2021 В правительстве анализируют предложение «Единой России» о сокращении количества техосмотров. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России». Об этом: В «Единой России» предложили способ в разы сократить число техосмотров

17:05 14.09.2021 В ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия». Фото: kremlin.ru

17:16 14.09.2021 Волонтёры ведут работу по очистке Арктики от мусора, сообщил 14 сентября глава Минприроды Александр Козлов на совещании президента РФ с членами правительства. Об этом: Глава Минприроды рассказал об очистке Арктики от лома и жестяных бочек

17:16 14.09.2021 Поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач, заявил президент РФ Владимир Путин.

17:24 14.09.2021 Объём финансирования по расширению функционала «Почты России», чтобы отделения могли оказывать различные социальные услуги населению, составит порядка 100 млрд рублей. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России» Читайте подробнее: Путин обратил внимание на развитие сельских отделений «Почты России»

17:26 14.09.2021 России необходимо провести повсеместную генеральную уборку, заявил 14 сентября глава Минприроды Александр Козлов на совещании президента с членами правительства. «К сожалению, генеральная уборка нам потребуется везде. В стране более 1,9 тыс. свалок и брошенных производственных площадок около городов и сёл», — отметил глава Минприроды. Читайте подробнее: Глава Минприроды предложил провести в РФ генеральную уборку

17:32 14.09.2021 Правительство РФ в целом очень неплохо показало себя в острой фазе пандемии, пусть даже какие-то вещи можно было делать и лучше, заявил президент РФ Владимир Путин.

17:38 14.09.2021 В бюджет России заложены расходы на все меры, которые планируется исполнять в соответствии с посланием президента России. Об этом 14 сентября заявил председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России». Подробности в материале: Все решения по посланию президента РФ уже финансово обеспечены — Макаров

17:54 14.09.2021 Социальная газификация нужна, но нужно продолжать и плановую, заявил 14 сентября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Читайте подробнее: Путин призвал не забывать о плановой газификации

17:58 14.09.2021 Президент РФ Владимир Путин считает важным сохранить макроэкономическую стабильность в России и сбалансированность бюджета.

18:05 14.09.2021 Поддержание макроэкономической стабильности и сбалансированности бюджета — важное обстоятельство, которое следует иметь в виду при реализации тех или иных решений. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России». Читайте также: Путин: решения не должны подрывать макроэкономическую стабильность

18:12 14.09.2021 Президент РФ Владимир Путин назвал главной проблемной точкой центральных регионов России ситуацию с аварийным жильем.

18:55 14.09.2021 Ситуация с аварийным жильём для центральных регионов России является одной из самым проблемных, заявил 14 сентября президент страны Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Читайте подробнее: Путин назвал вопрос аварийного жилья самым больным для ряда регионов

19:08 14.09.2021 О вкладе «Единой России» в развитие страны заявил 14 сентября в ходе совещания с правительством и членами партии президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин заявил о вкладе «Единой России» в развитие страны