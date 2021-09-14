Рабочий день Владимира Путина 14 сентября – все новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, кто выступит на совещании.
Сначала предусмотрено обращение президента РФ Владимира Путина.
Вице-премьер Татьяна Голикова расскажет о социальной поддержке населения.
Министр обороны Сергей Шойгу расскажет о выплатах военным пенсионерам.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова доложит о комплексной поддержке семей с детьми.
О капремонте школ предусмотрен доклад сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой.
Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко будет говорить о программе медицинской реабилитации граждан, которые перенесли ковид.
Отчет вице-премьера МаратаХуснуллина будет об инфраструктурном развитии регионов.
Также он расскажет о переселении граждан из аварийного и ветхого жилья.
Вице-премьер Александр Новак доложит о бесплатной газификации домашних хозяйств.
Руководитель Аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко расскажет об изменении порядка техосмотра и о введении моратория на осуществление плановых контрольных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства в 2022 году.
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов подготовил отчет об увеличении расходов на охрану лесов, о борьбе с пожарами и других вопросах лесфонда.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко отчитается о расширении функционала почты в сельской местности и о поддержке IT-отрасли.
Министр культуры Ольга Любимова расскажет о модернизации организаций культуры и о «Пушкинской карте».
От председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрея Макарова ждут доклад про подготовку к нулевому чтению бюджета РФ.
Дмитрий Песков также не исключает выступления премьер-министра Михаила Мишустина.
Отметим, что в Кремле также сообщили о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы обсуждалась ситуация в Афганистане. Главы государств условились о дальнейших личных контактах.
Встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым проведет 14 сентября в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин. Об этом 14 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Путин пообщается в режиме онлайн с тульским губернатором Дюминым — Песков
Видеотрансляция запланированного совещания должна была начаться в 13.00. Однако начало вновь откладывается.
Информация о том, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении, стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 14 сентября в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Чуда не случилось» — сети обсудили решение Путина уйти на самоизоляцию
Совещание президента РФ Владимира Путина с правительством РФ началось.
В последнее время в России был принят целый ряд важных решений, связанных с развитием социальной сферы и инфраструктуры в регионах. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России».
Читайте подробнее: «Народная» программа «Единой России» уже начала воплощаться — Путин
Единовременную выплату должны получить еще 3,5 млн пенсионеров, она будет доставлена до 16 сентября. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
В России готовится создание целостной системы поддержки семей с детьми. Об этом 14 сентября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством.
Подробности в материале: Голикова заявила о создании целостной системы поддержки семей с детьми
Текущий уровень взаимодействия депутатов «Единой России» с правительством должен поддерживаться и в будущем. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России».
Об этом: Путин оценил взаимодействие «Единой России» с правительством
Работодателям будут возмещены расходы на трудоустройство зарегистрированных безработных, уже поступили заявления на 159 тысяч мест, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Более 70% колледжей должны перейти на сокращенные сроки обучения к 2024 году, сказала вица-премьер РФ Татьяна Голикова.
Почти 93 тыс. беременных женщин в России получат повышенное пособие, заявила 14 сентября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством.
Она доложила, что около 93 тыс. беременных женщин встали на учёт на ранних сроках и смогут получить повышенное пособие.
Подробности в материале: Голикова: почти 93 тыс. беременных получат повышенное пособие
В России более 39 млн пенсионеров получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом 14 сентября сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством.
Читайте также: Голикова: 39,3 млн пенсионеров получили выплаты по 10 тыс. рублей
«Спутник V» сможет непосредственно продемонстрировать свою эффективность в рамках естественного эксперимента. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России».
Подробности в материале: «Это естественный эксперимент» — Путин о своём уходе на карантин
Военнослужащие и военные пенсионеры получили единовременную выплату 15 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обороноспособность России имеет также и социальное измерение, которым активно занимается Минобороны в последние годы. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России».
Читайте подробнее: Путин: уникальная обороноспособность России известна на весь мир
Президент РФ Владимир Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники. По его словам, отечественная военная техника и вооружение по многим направлениям являются уникальными, «весь мир это хорошо знает».
Уровень доходов военнослужащих в России должен постоянно корректироваться. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России».
Подробности в материале: Путин напомнил Шойгу о выплатах военным пенсионерам
Первое заседание совета по защите детства в рамках Содружества Независимых Государств состоялось 14 сентября. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова на совещании президента с членами правительства.
Читайте также: Совет по защите детства начал работу в рамках СНГ
Российская система поддержки семей с детьми пока что имеет изъяны. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России».
Читайте также: Путин: в России нужно достроить стройную систему поддержки семей с детьми
В России около 212 тыс. граждан прошли углубленную диспансеризацию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
По её словам, с 1 июля углубленную диспансеризацию прошли 212 тыс. граждан.
Читайте также: Голикова: углубленную диспансеризацию прошли 212 тыс. граждан РФ
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Героя России, бывшего командующего войсками на Северном Кавказе Виктора Казанцева, который ушёл из жизни 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Примите соболезнования в связи с кончиной Виктора Германовича Казанцева, Героя России, человека большой внутренней силы и личного мужества», — говорится в послании президента.
Об этом: Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Виктора Казанцева
В сфере российской науки имеется ряд проблем, связанных с высоким уровнем бюрократического контроля. Об этом 14 сентября заявила руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России».
Читайте также: В «Единой России» озаботились дебюрократизацией российской науки
В России необходимо заниматься реабилитацией граждан, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявил 14 сентября главврач ГКБ №40 Денис Проценко на расширенном совещании президента РФ с членами правительства.
Об этом: Проценко заявил о необходимости наладить в РФ постковидную реабилитацию
В России работы по обеспечению нормативного состояния дорожных сетей идут с перевыполнением показателей. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России».
Читайте подробнее: Хуснуллин заявил о перевыполнении планов по развитию дорожной сети
В России будут выполнены все цели по благоустройству городской среды в субъектах РФ на 2021 год. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России».
Читайте подробнее: Хуснуллин отчитался о развитии городского благоустройства в регионах
Граждане России активно пользуются новым видом ипотеки для семей с первым ребёнком. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России».
Подробности в материале: Семейная ипотека вызвала значительный интерес населения — Хуснуллин
Новый план расселения аварийного жилья в России будет утверждён к 2022 году. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России».
Об этом: Хуснуллин: новый план расселения аварийного жилья будет готов к 2022 году
В России стартовала масштабная программа газификации, заявил 14 сентября вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства.
«Масштабная программа газификации практически стартовала», — сказал он.
Читайте также: Новак заявил о старте в РФ масштабной программы газификации
В правительстве анализируют предложение «Единой России» о сокращении количества техосмотров. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России».
Об этом: В «Единой России» предложили способ в разы сократить число техосмотров
Волонтёры ведут работу по очистке Арктики от мусора, сообщил 14 сентября глава Минприроды Александр Козлов на совещании президента РФ с членами правительства.
Об этом: Глава Минприроды рассказал об очистке Арктики от лома и жестяных бочек
Поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач, заявил президент РФ Владимир Путин.
Объём финансирования по расширению функционала «Почты России», чтобы отделения могли оказывать различные социальные услуги населению, составит порядка 100 млрд рублей. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России»
Читайте подробнее: Путин обратил внимание на развитие сельских отделений «Почты России»
России необходимо провести повсеместную генеральную уборку, заявил 14 сентября глава Минприроды Александр Козлов на совещании президента с членами правительства.
«К сожалению, генеральная уборка нам потребуется везде. В стране более 1,9 тыс. свалок и брошенных производственных площадок около городов и сёл», — отметил глава Минприроды.
Читайте подробнее: Глава Минприроды предложил провести в РФ генеральную уборку
Правительство РФ в целом очень неплохо показало себя в острой фазе пандемии, пусть даже какие-то вещи можно было делать и лучше, заявил президент РФ Владимир Путин.
В бюджет России заложены расходы на все меры, которые планируется исполнять в соответствии с посланием президента России. Об этом 14 сентября заявил председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России».
Подробности в материале: Все решения по посланию президента РФ уже финансово обеспечены — Макаров
Социальная газификация нужна, но нужно продолжать и плановую, заявил 14 сентября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Читайте подробнее: Путин призвал не забывать о плановой газификации
Президент РФ Владимир Путин считает важным сохранить макроэкономическую стабильность в России и сбалансированность бюджета.
Поддержание макроэкономической стабильности и сбалансированности бюджета — важное обстоятельство, которое следует иметь в виду при реализации тех или иных решений. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России».
Читайте также: Путин: решения не должны подрывать макроэкономическую стабильность
Президент РФ Владимир Путин назвал главной проблемной точкой центральных регионов России ситуацию с аварийным жильем.
Ситуация с аварийным жильём для центральных регионов России является одной из самым проблемных, заявил 14 сентября президент страны Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.
Читайте подробнее: Путин назвал вопрос аварийного жилья самым больным для ряда регионов
О вкладе «Единой России» в развитие страны заявил 14 сентября в ходе совещания с правительством и членами партии президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Путин заявил о вкладе «Единой России» в развитие страны