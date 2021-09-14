Москва, , 17:24 — REGNUM Объём финансирование по расширению функционала «Почты России», чтобы отделения могли оказывать различные социальные услуги населению, составит порядка 100 млрд рублей. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России»

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«Предварительная заявка — это около 100 млрд рублей. При этом большая часть суммы пойдёт на оснащение стационарных отделений, почти 16 отделений. И оставшаяся часть пойдёт на оснащение центров социальных услуг в отделениях некоторых, и также возведение более 5 тыс. модульных отделений, которые могут располагаться в различных труднодоступных (местах)», — заявил Чернышенко.

«Вы поручили сделать это до 1 октября, поэтому мы будем где-то и рассмотреть заявку и найти правильное решение по финансированию», — указал он.

Президент отметил, что эту работу нужно сделать своевременно.

«В малонаселённых пунктах, на селе людям бывает некуда обратиться за определёнными услугами. А почта есть практически везде. Нужно обязательно это сделать», — указал он.