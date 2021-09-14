Москва, , 18:05 — REGNUM Поддержание макроэкономической стабильности и сбалансированности бюджета — важное обстоятельство, которое следует иметь в виду при реализации тех или иных решений. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России».

Следите за развитием событий в трансляции: «Рабочий день Владимира Путина 14 сентября – все новости»

«Все наши действия полностью должны быть полностью обеспечены финансовыми и организационными, административными ресурсами», — заявил Путин.

«При этом важно сохранить макроэкономическую стабильность, сбалансированность бюджета. Рассчитываю, что именно в этом ключе мы будем двигаться дальше — шаг за шагом, выверенно ориентируясь на долгосрочную перспективу», — указал он.