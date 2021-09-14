Москва, , 15:40 — REGNUM Обороноспособность России имеет также и социальное измерение, которым активно занимается Минобороны в последние годы. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России».

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«Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень много для оснащения армии и флота современными видами техники, вооружения. Она по многим направлениям — весь мир уже хорошо знает, — является уникальной. Но, безусловно, она должна находиться в надёжных руках, люди должны чувствовать себя комфортно, чувствовать заботу со стороны государства», — заявил Путин.

«Минобороны очень много делает по этому направлению в последние годы. Надеюсь, что такая работа будет продолжена и в будущем», — указал он.