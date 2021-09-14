Москва, , 15:35 — REGNUM «Спутник V» сможет непосредственно продемонстрировать свою эффективность в рамках естественного эксперимента. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России».

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«Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан. Связано с тем, что в моём самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников — человек, который работает со мной в непосредственной близости, — он был вакцинирован. У него титры упали. Но он ревакцинировался, судя по всему, поздновато. Через три дня после ревакцинации он заболел. Я накануне общался с ним целый, очень близко в течение всего дня», — заявил Путин.

«Это естественный эксперимент — посмотрим, как реально сработает «Спутник V». Потому что титры у меня, по общим данным, достаточно высокие. Надеюсь, что всё будет так, как и должно быть. И «Спутник V» реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите по защите от Covid-19», — указал он.