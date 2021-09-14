14 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 14:38 — REGNUM Информация о том, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении, стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 14 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Президент России Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Чуда не случилось. Вакцина для одного штамма коронавируса не спасает от другого. Расходимся», — пишет Евгений Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что президент сделал правильное решение, уйдя на самоизоляцию. Граждане убеждены, что раз в его окружении растёт число заболевших коронавирусом, то глупо делать вид, что ничего не происходит, и не предпринимать никаких действий, чтобы обезопасить себя.

«Видимо, и правда, что в окружении много заболевших. В такой ситуации действительно лучше пересидеть в изоляции. Не хватало нам, чтобы президент с коронавирусом слёг. Он нам нужен здоровый», — указывает Елена И.

Некоторые комментаторы отмечают, что России нужен здоровый лидер, на которого может положиться народ в любую минуту, но стоит учитывать, что президент страны — тоже человек, поэтому необходимо заботиться о том, чтобы его здоровью ничего не угрожало.

«Главное, чтобы он не заболел! А то представить сложно, что начнётся. Да и прививку от коронавируса российскую подставлять не стоит. Многие ведь до сих пор думают, что она является стопроцентной защитой от COVID-19», — отмечает Ирина Л.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

Часть людей считает, что подобный исход событий станет ударом по репутации тех, кто призывал население в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавируса. Граждане отмечают, что прививка не даёт стопроцентной защиты от COVID-19, а лишь позволяет течению болезни пройти в более лёгкой форме.

«Ну и что теперь скажут те пропагандисты, которые впаривали чудесную вакцину, как волшебную палочку, молодильное яблочко, благодаря которому никому никакой коронавирус не страшен. Как оказалось, страшен, ведь даже президент решил на время уйти в изоляцию. А то мало ли что», — пишет Геннадий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что никакая вакцинация не позволит победить пандемию вируса, который постоянно меняет свою форму.

«Я вот честно не понимаю, на кой чёрт нужен был весь этот цирк с вакцинацией, если, судя по всему, в Россию пришёл новый штамм коронавируса, с которым «Спутник V» не справляется? Ну не будешь же ты по десять разных вариаций вакцин в себя пихать! А COVID-19 между тем всё мутирует и мутирует. Никто грипп не сумел победить, а они за коронавирус схватились», — написала Ольга Т.

Вакцинация против коронавируса Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Нашлись и те, кто призвал граждан не вносить суету, ведь уход президента на самоизоляцию не является чем-то из ряда вон выходящим. Это лишь необходимая мера для того, чтобы позаботиться о состоянии здоровья лидера страны.

«Да в конце концов, пускай уже человек просто отдохнёт в домашней обстановке. Только и делает, что в телевизоре мелькает с утра до ночи. Работает без конца, а по лицу видно, что уже давно уставший. Временная пауза никому не навредит. Может быть, даже лучше всё сделает», — считает Александр М.

Напомним, 14 сентября пресс-служба Кремля опубликовала информацию о том, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении.