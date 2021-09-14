Москва, , 17:01 — REGNUM В правительстве анализируют предложение «Единой Россиии» о сокращении количества техосмотров. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России, руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России».

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«Об изменении порядка техосмотра транспортных средств — у нас было проведено заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором была поддержана инициатива партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов», — заявил Григоренко.

Обязательность прохождения техосмотра предлагается сохранить только в двух случаях: при постановке транспортного средства на государственный учёт при смене владельца, если средство старше четырёх лет, а также при изменении и замены основных компонентов транспортного средства, напомнил он.

«Данная инициатива распространяется только на автомобили и мотоциклы, принадлежащие физическим лицам и используемые исключительно в личных целях, не связанных в том числе с услугами такси», — указал Григоренко.

«Данное изменение позволит кардинально сменить количество техосмотров, и по нашим скромным оценкам с 30 млн до 6−8 млн в год сократится количество техосмотров, что, конечно, благоприятно отразится на ежегодных тратах владельцев», — отметил он.