Москва, , 15:59 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Героя России, бывшего командующего войсками на Северном Кавказе Виктора Казанцева, который ушёл из жизни 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кремль Татьяна Чеп

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«Примите соболезнования в связи с кончиной Виктора Германовича Казанцева, Героя России, человека большой внутренней силы и личного мужества», — говорится в послании президента.

Глава государства отметил, что Казанцев был настоящим офицером и талантливым руководителем, который посвятил жизнь защите России, развитию её армии, сохранению военных традиций. Он внёс большой вклад в борьбу с международным терроризмом, в возвращение Северного Кавказа к мирной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктору Казанцеву было 75 лет. Он скончался от тяжёлого заболевания.

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