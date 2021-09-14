Ново-Огарево, Московская область, , 17:54 — REGNUM Социальная газификация нужна, но нужно продолжать и плановую, заявил 14 сентября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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Обращаясь к энергетикам, глава государства напомнил о субъектах РФ, в которых «нет так называемой магистральной трубы».

Владимир Путин «Просто ни в коем случае нельзя забывать об этом, заниматься и этой бесплатной газификацией в домохозяйствах, безусловно, и про эти фундаментальные вещи нельзя ни в коем случае забывать».

Он добавил, что необходимо, чтобы цены на газовое оборудование, трубы и работы, в том числе строительные, при социальной газификации держались на низком уровне.

Напомним, федеральная программа социальной газификации предусматривает подведение за счёт бюджета газораспределительной сети до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населённых пунктах.

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