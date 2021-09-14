Москва, , 15:20 — REGNUM Текущий уровень взаимодействия депутатов «Единой России» с правительством должен поддерживаться и в будущем. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России».

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«Я знаю, что «Единая Россия» и её действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению. Хотел бы здесь сказать, что это очень важно сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее. Потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат. Это чрезвычайно важная вещь», — заявил Путин.