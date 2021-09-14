Москва, , 15:50 — REGNUM Российская система поддержки семей с детьми пока что имеет изъяны. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России».

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«Нам нужно достроить стройную систему поддержки семей с детьми. Именно достроить. У нас там есть ещё ниши, которые мы должны обязательно заполнить, и выстроить её прямо от рождения ребёнка, до школы и до её окончания», — заявил Путин.

«Такие возможности у нас есть. Подходы понятны. Очень востребована здесь ваша работа, ваших коллег в регионах с тем, чтобы иметь обратную связь того, что происходит в реальной жизни», — обратился президент к уполномоченному по правам ребёнка в России Анне Кузнецовой.