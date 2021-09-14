Москва, , 16:33 — REGNUM В России будут выполнены все цели по благоустройству городской среды в субъектах РФ на 2021 год. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России».

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«Особое внимание уделяем достижению показателей национальных целей по формированию комфортной городской среды. С начала реализации программы при поддержке из федерального бюджета благоустроено 83 тыс. новых пространств и общественных территорий. Это новые набережные, парки, скверы, которые стали местом притяжения и отдыха жителей», — заявил Хуснуллин.

«В текущем году всего в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено около 47 млрд рублей. Планируем благоустроить 5 тыс. общественных территорий и 5,2 тыс. дворовых территорий в 84 субъектах Российской Федерации. Все эти показатели будут выполнены», — подчеркнул он.

Кроме того, 10 млрд направлены на реализацию Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.