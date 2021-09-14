Москва, , 15:45 — REGNUM Уровень доходов военнослужащих в России должен постоянно корректироваться. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России».

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«Что касается выплат, в том числе и курсантам, мы с вами это согласовывали на этапе подготовки этих решений. Прошу и дальше вас уделять этому самое пристальное внимание, в том числе это касается и денежного содержания и выплат военным пенсионерам», — заявил Путин.

«Мы неоднократно эту тему обсуждали. Там есть вопросы, над которыми нужно подумать с тем, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а, наоборот, регулярно его поднимать в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике и в макроэкономике с инфляцией», — указал он.