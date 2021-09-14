Москва, , 16:38 — REGNUM Граждане России активно пользуются новым видом ипотеки на семьи с первым ребёнком. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России».

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«В этом году у нас заработал новый инструмент в виде семейной ипотеки на семьи с первым ребёнком. И мы видим очень значительный рост (интереса) к ней», — заявил Хуснуллин.

«Могу сказать, что даже за первый месяц её работы, август, уже в два раза превысили показатели по выдаче объёмов по данному виду ипотеки. Ожидаем, что этот показатель будет расти и дальше, что позволит облегчить возможность приобретения жилья для семей с детьми и увеличить объёмы дополнительного жилищного строительства», — указал он.

За сентябрь, в частности, наблюдается положительная динамика по вводу жилья.

«По данным регионов, введено уже более 50 млн квадратных метров, что на 24% выше показателей прошлого года за аналогичный период», — подчеркнул Хуснуллин.