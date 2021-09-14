Москва, , 16:00 — REGNUM В сфере российской науки имеется ряд проблем, связанных с высоким уровнем бюрократического контроля. Об этом 14 сентября заявила руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России».

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«В сфере науки тоже есть ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшее время. Учёные тоже просят кратно снизить бюрократическую нагрузку», — заявила Шмелева.

«Сегодня из-за того, что большинство конкурсов проводится в конце года, им в сжатые сроки приходится выполнять и исследовательскую, и огромную отчётную бумажную работу. Также партию просят сократить сроки поставки оборудования и расходных материалов. Конечно, поэтому мы включили в народную программу «Единой России» новой модели аспирантуры — она, конечно же, должна стать полноценным научным институтом, а не образовательным институтом, как сейчас», — указала она.