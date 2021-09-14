Москва, , 16:25 — REGNUM В России работы по обеспечению нормативного состояния дорожных сетей идут с перевыполнением показателей. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России».

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«Развитие регионов невозможно без хороших дорог на местах. К 2024 году необходимо выполнить показатели по обеспечению 85% дорожной сети 105 городских алгомераций до нормативного состояния», — заявил Хуснуллин.

«Показателей этого года мы должны достигнуть — 73%. Докладываю вам, что показатели этого года будут точно уже перевыполнены», — указал он.

По количеству региональных дорог в нормативе также идёт серьёзное перевыполнение.

«Плановое значение было 45,8%. Сейчас уже таких дорог отремонтировано 47% и их количество продолжает расти», — подчеркнул Хуснуллин.