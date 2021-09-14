Москва, , 15:15 — REGNUM В последнее время в России был принят целый ряд важных решений, связанных с развитием социальной сферой и инфраструктуры в регионах. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России».

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"Предложения о поддержке и состоявшиеся решения, поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, по укреплению социальных гарантий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и посёлках», — заявил Путин.

«Конечно, речь идёт о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого, среднего бизнеса, содействию занятости — в общем, масштабные мероприятия, требующие огромных финансовых ресурсов», — указал он.

Многие из этих решений были инициированы партией «Единая Россия» по итогам обращений граждан, регулярных встреч с людьми из регионов.

«Эти предложения вошли в, по сути, народную программу партии. Часть из них уже реализуются, воплощаются в конкретные нормативные документы, планы и программы», — указал президент.