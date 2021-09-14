Москва, , 16:41 — REGNUM Новый план расселения аварийного жилья в России будет утверждён к 2022 году. Об этом 14 сентября заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России».

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«Мы отработали все девять регионов, посчитали количество, сколько нужно денег. Сейчас ждём окончательной законодательной инициативы о правилах расселения. Считаем, что к 1 января план уже будет окончательно утверждён, и по мере того, как регионы будут подходить к реализации новых программ мы будем также по каждому региону утверждать», — заявил Хуснуллин.