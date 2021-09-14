Москва, , 13:31 — REGNUM Встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым проведет 14 сентября в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин. Об этом 14 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Дюмин на встрече с Владимиром Путиным Kremlin.ru

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«В течение дня Путин встретится с губернатором Тульской области Дюминым. Тоже в режиме видеоконференции», — сказал представитель Кремля.

Также Песков рассказал, что ранее заявивший о необходимости самоизолироваться после контакта с больными COVID-19 президент России абсолютно здоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин провел обсуждение ситуации в Афганистане со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.