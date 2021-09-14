Москва, , 17:38 — REGNUM В бюджет России заложены расходы на все меры, которые планируется исполнять в соответствии с посланием президента России. Об этом 14 сентября заявил председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») на совещании президента России Владимира Путина с правительством России и руководством «Единой России».

Следите за развитием событий в трансляции: «Рабочий день Владимира Путина 14 сентября – все новости»

«Вы сказали на съезде «Единой России», что она не может обещать того, что она не сможет выполнить. Вот на самом деле это абсолютно принципиальный подход, на самом деле, и к программе, и к бюджету страны», — заявил Макаров.

«Для нас в этой связи самое, может быть, главное, в этой сверке часов с правительством, этой предварительной работе, обеспечено ли финансово послание президента? Послание президента — это то, что напрямую связано с выполнением государством обязательств перед людьми, социальных обязательств», — указал он.

По его словам, в настоящее время можно сказать, что «в ходе этой работы финансово все эти вопросы в проекте бюджета обеспечены».