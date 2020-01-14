В Госдуме хотят услышать от Владимира Путина «замечательный» сценарий развития страны.

«Предполагается, что послание будет о росте благосостояния граждан. В последнее время идеи экономического рывка и развития производства как-то затерялись на втором плане, — заявил ИА REGNUM депутат Госдумы от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ). — Но добиться роста доходов можно только через подъём экономики. Было бы замечательно, если бы в послании было сказано о запуске регуляторной гильотины, о снижения ставки НДС и об отмене налоговых льгот для нефтегазовых компаний, о закрытии внутренних офшоров, а также об усилении господдержки отечественным производителям. Это самые эффективные меры для повышения уровня жизни граждан».