Володин: Госдуме нужно обеспечить приоритетное рассмотрение Послания
В ходе весенней сессии депутатам Госдумы придется активно работать над рассмотрением законодательных инициатив и их качеством, особенно в вопросе законопроектов, направленных на реализацию ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия весенней сессии 2020 года.
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В «Справедливой России» от послания президента РФ Федеральному собранию ожидают левого социального разворота, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
Зюганов с надеждой ожидает послания президента Федеральному собранию
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о том, что с надеждой ожидает послание президента РФ Федеральному собранию, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
«Все тенденции и все проблемы налицо», — сказал Зюганов.
Трансляция послания Владимира Путина будет организована на рекордной высоте, 3780 м над уровнем моря. Экран установлен около станции канатной дороги «Гара-Баши» на Эльбрусе, самой высокогорной посадочной станции в Европе, сообщает ТГ-канал «Карточный домик: Россия».
Путин сосредоточит внимание на внутренних проблемах — мнение
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию сосредоточит внимание на внутренних социальных проблемах. Такое мнение 14 января высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Общественной палаты Белгородской области Сергей Курганский.
«Ожидаю, что будет сосредоточено внимание на проблемах повышения заработной платы, уменьшения разрыва между богатыми и бедными, то есть решения насущных проблем конкретного человека», — считает Сергей Курганский.
Путин предложит партнёрам РФ свои варианты стабилизации Ближнего Востока
С помощью послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин может предложить партнёрам страны свои варианты стабилизации кризиса на Ближнем Востоке, считает политолог Максим Жаров.
Политолог: после послания в экономической жизни России мало что изменится
Эксперты не ждут сенсаций от послания президента Путина
Больших сенсаций от предстоящего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию ждать не стоит. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 14 января высказал политолог Максим Жаров.
«На мой взгляд, столь ранний срок оглашения послания выбран администрацией президента исключительно по соображениям календарного планирования. Накануне старта нового федерального избирательного цикла необходимо убрать временной сдвиг в оглашениях посланий, возникший с 2018 года», — отметил политолог.
Путин продолжит тему улучшения жизни рядовых граждан в послании — политолог
Президент России Владимир Путин продолжит тему прошлогоднего послания Федеральному собранию, говоря об улучшении качества жизни рядовых граждан. Такое мнение 14 января высказал корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Дмитрий Фетисов.
«Основной темой послания станет повторение президентом слов о необходимости реальных изменений в жизни людей на местах. Этот вопрос беспокоит главу государства, и однозначно можно ожидать, что он будет говорить о необходимых мерах законодательной поддержки для решения этой проблемы», — отметил эксперт.
В Госдуме хотят услышать от Путина «замечательный» сценарий
В Госдуме хотят услышать от Владимира Путина «замечательный» сценарий развития страны.
«Предполагается, что послание будет о росте благосостояния граждан. В последнее время идеи экономического рывка и развития производства как-то затерялись на втором плане, — заявил ИА REGNUM депутат Госдумы от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ). — Но добиться роста доходов можно только через подъём экономики. Было бы замечательно, если бы в послании было сказано о запуске регуляторной гильотины, о снижения ставки НДС и об отмене налоговых льгот для нефтегазовых компаний, о закрытии внутренних офшоров, а также об усилении господдержки отечественным производителям. Это самые эффективные меры для повышения уровня жизни граждан».
Послание президента: необходим посыл власти, что главная ценность — человек
В ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников хотел бы услышать долгожданный посыл сенаторам, депутатам, а также властям в регионах о том, что именно «человек, его права и свободы являются высшей ценностью».