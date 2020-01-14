Пермь, , 08:09 — REGNUM Значительная часть послания президента России Федеральному собранию будет посвящена двум темам: внешней политике и теме бедности и социальных программ. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР).

«О внешней политике будет говориться в контексте ситуации на Ближнем Востоке, тема бедности будет затронута в контексте небольшого роста реальных доходов населения, который планируется по итогам 2019 года и общей значимости этой проблемы», — считает пермский парламентарий.

Он также отметил, что как депутат хотел бы услышать в послании президента о финансовой поддержке регионов и экономической стратегии страны на ближайшие годы. «Эти темы актуальны, учитывая нарастающее недовольство регионов несправедливым распределением бюджетных средств между ним и слабый экономический рост. От последнего, кстати, зависит и решение проблемы бедности», — сказал Григоренко.

Напомним, Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию Российской Федерации 15 января 2020 года.