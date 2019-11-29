Казань, , 07:02 — REGNUM В Татарии у кабинета министров прошли одиночные пикеты родителей, чьи дети больны наследственным заболеванием — муковисцидозом, которое поражает сразу несколько внутренних органов. Таких пациентов в республике свыше 70, а на улицы их родных отправило замещение лекарств на отечественные аналоги, действие которых на детей пока не изучено до конца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участники пикета держали в руках плакаты, на которых было написано «Муковисцидоз — не приговор при оригинальных лекарствах». В комментариях Inkazan отец больного ребёнка Радик Х. сказал, что запрет на иностранные, привычные детям лекарства вредит им.

Руфина С. в комментарии порталу «Активатика» обратилась с вопросом: «Почему из-за чьих-то амбиций мы и наши дети должны медленно и мучительно умирать?»

Стало известно, что сегодня, 29 ноября 2019 года, в минздраве РТ должна пройти встреча родителей маленьких пациентов с представителями ведомства, где будет обсуждаться сложившаяся ситуация.

28 ноября представитель Казанского кремля Лилия Галимова в комментариях СМИ отметила, что проблема является федеральной. Она сообщила, что Росздравнадзору федеральным минздравом уже поручено провести анализ ситуации, и выразила надежду, что «они дадут какие-то рекомендации по тому, как избежать печальных последствий».

Ранее подобные пикеты прошли и в других городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге.

Напомним, проблема актуальна по всей России. Ранее семьи пациентов с таким заболеванием обратились с открытым письмом к Владимиру Путину. Под ним за неделю набралось уже более 152,2 тыс. подписей. В целом в стране около 4 тыс. пациентов с муковисцидозом.

Автор петиции Лейла Морозова отмечает, что родители детей-инвалидов с таким диагнозом находятся «в безвыходном положении», отмечая, что качество жизни их детей напрямую связано с базисной терапией и получаемыми антибиотиками.

«В последние месяцы по всей стране происходят массовые замены оригинальных препаратов дженериками, побочные действия которых при пожизненном приёме не изучены. А теперь с российского фармрынка уходят и оригинальные антибиотики — препараты, без которых наши дети не могут жить и будут задыхаться от инфекций, пожирающей их лёгкие», — пишет она.