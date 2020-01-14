Ростов-на-Дону, , 15:49 — REGNUM В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое будет оглашено 15 января 2020 года, во главу угла должен быть поставлен вопрос снижения реальных доходов населения. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

«Глава государства обеспокоен низким ростом уровня доходов населения. Я думаю, что основной посыл будет общим для всех российских регионов. Власти на местах должны повернуться лицом к вопросу роста реальных доходов населения. Да, мы отчитываемся о росте доходов, но в вопросе реальных доходов, на которые влияет оплата коммунальных услуг, покупка продовольственных товаров, — история печальная. А от этого показателя зависит развитие российской экономики в целом», — считает собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM отмечает, что в последние два года на Дону отмечен рост реальных располагаемых денежных доходов населения. Так, согласно сведениям Ростовстата, в 2017 году рост составит 0,1%, в 2018 году — 1,7%. При этом в 2015 и 2016 годах показатель имел отрицательные значения.