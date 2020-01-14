Москва, , 15:30 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о том, что с надеждой ожидает Послание президента РФ Федеральному собранию, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

«Я с большой надеждой смотрю на завтрашнее послание. Все тенденции и все проблемы налицо», — сказал Зюганов.

Коммунист, прежде всего, отметил внешние вызовы. «Мы объявлены врагом номер 1 американцами вместе с китайцами и Ираном. Для нас принципиально очень важно сделать выводы из последнего решения блока НАТО. Трамп потребовал удвоить бюджет, и они приняли решение — к 2024 году иметь бюджет 1 триллион 300 миллиардов долларов, это в три с половиной раза больше, чем весь наш федеральный бюджет. Кроме этого, сенат принял решение о том, что мы спонсоры терроризма, и будут акции, санкции против банков и финансовой системы, она у нас не столь надежна. И даже ООН влезла в этот ряд, приняли решение о демилитаризации Крыма и черноморско-азовского региона. Ну и уж о спортсменах я не говорю. На мой взгляд, мы должны все сделать, чтобы эти вызовы максимально были учтены при нашей работе в ближайшее время», — призвал парламентарий.

Зюганов также обратил внимание на ряд цифр.

«Хочу напомнить одну цифру. В 1945 году уже наша страна вложила в образование 11 процентов бюджета. США вкладывали тогда три, сейчас мы вкладываем 3,5, США — 9 и продолжает скупать «мозги» по всему миру. Мы первые прорвались в космос и создали ракетно-ядерный паритет, который нас бережёт и сегодня. Нам крайне важно все эти важнейшие события связать воедино и уверенно двигаться вперед. Нас ждут или новые победы или новые поражения», — рассуждает депутат Госдумы.