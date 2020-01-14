Симферополь, , 16:50 — REGNUM Больших сенсаций от предстоящего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию ждать не стоит. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 14 января высказал политолог Максим Жаров.

«На мой взгляд, столь ранний срок оглашения послания выбран администрацией президента исключительно по соображениям календарного планирования. Накануне старта нового федерального избирательного цикла необходимо убрать временной сдвиг в оглашениях посланий, возникший с 2018 года», — отметил политолог.

Однако, по его словам, нет сомнений в том, что в своём послании Путин подробно проанализирует ход реализации нацпроектов и даст органам исполнительной власти новые указания на этот счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Первое такое послание было озвучено 24 февраля 1994 года, но ежегодная традиция появилась позднее.

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