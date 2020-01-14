Белгород, , 18:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию сосредоточит внимание на внутренних социальных проблемах. Такое мнение 14 января высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Общественной палаты Белгородской области Сергей Курганский.

По мнению собеседника агентства, пора направить развитие государства, прежде всего, вовнутрь страны. Россия добилась больших результатов на международной арене, это заслуга президента. Теперь пришло время уделить внимание социальным проблемам, которые могут решаться более активно и при помощи национальных проектов.

«Ожидаю, что будет сосредоточено внимание на проблемах повышения заработной платы, уменьшения разрыва между богатыми и бедными, то есть решения насущных проблем конкретного человека», — считает Сергей Курганский.

Президент огласит 20 послание Федеральному собранию 15 января.