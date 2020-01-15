Ростов-на-Дону, , 00:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин встревожен высоким показателем убыли населения, поэтому этот вопрос может быть поднят в ходе предстоящего послания Федеральному собранию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

«Российского лидера, безусловно, беспокоит вопрос убыли населения. И об этом надо говорить. Например, Ростовская область потеряла более 13 тыс. жителей», — отметил Косинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростовстат ранее проинформировал о том, что в период с января по октябрь 2019 года естественная убыль населения региона составила 15 тыс. 55 человек. За указанный период на Дону зарегистрирован 31 тыс. 841 родившийся и 46 тыс. 896 умерших.

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