Оренбург, , 10:20 — REGNUM Оренбургский политтехнолог Кирилл Шкилев считает, что в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию будет затронута тема внутренней экономики. Эксперт ожидает, что глава государства заговорит и о политических реформах.

Кирилл Шкилев отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM: «В первую очередь конечно хотелось бы услышать в послании о внутренних вопросах, таких как повышение благосостояние граждан. Причем, зная стилистику президента, вероятно речь пойдет уже о конкретных мерах. И, на мой взгляд, главным субъектом этих мер, должны стать работающие граждане, те, кто своим трудом поддерживает экономику страны».

По словам политтехнолога, за последние несколько лет именно эта категория людей оказалось в непростом положении, именно на них отражаются экономические проблемы, связанные как с внешним воздействием, так и с внутренней конъюнктурой. «Будем надеяться, что президент обратит на них внимание», — сказал Шкилев.

Он также отметил, что в преддверии большого политического цикла — выборов в Госдуму, выборов президента — интересно было бы услышать о политических реформах как в избирательной системе, так и в системе местного самоуправления.

«Реформы давно назрели, эксперты говорят о некоторых шагах, интересно бы услышать о них в послании. Это такие меры, как снижение муниципального фильтра, введение прямых выборов глав городов и районов, возможное увеличение доли одномандатных округов на всех уровнях. Оренбург находится на пороге избирательного цикла, как муниципального, так и выборов в парламент региона. Возможно, Оренбуржье станет экспериментальный площадкой, тем более после сложного в политическом плане 2019 года», — отметил Оренбургский политтехнолог.

Напомним, 15 января Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию России.