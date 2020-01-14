Калуга, , 10:23 — REGNUM В ежегодном послании президента России Владимира Путина федеральному собранию уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников хотел бы услышать долгожданный посыл сенаторам, депутатам, а также властям в регионах о том, что именно «человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сам омбудсмен, который 15 января будет присутствовать на оглашении послания в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Зельников также отметил, что было бы хорошо, если бы в президентском послании также прозвучали слова о том, что правозащитники не враги власти и государству, а их первые помощники в деле соблюдения и восстановления прав человека и гражданина.

По мнению калужского правозащитника, хорошо, чтобы президент Путин уделил внимание повышения жизненного уровня россиян. Необходимо фактическое преодоление бедности и сокращение числа людей с доходами на уровне минимального размера оплаты труда. Участники встречи рассчитывают услышать в послании и о том, какие дополнительные меры государство предполагает предпринять, чтобы обеспечить более устойчивое материальное положение семей с детьми.

«Среди других безотлагательных мер напрашивается внесение изменений в федеральное законодательство в части закрепления обязанности субъектов РФ обеспечивать жилыми помещениями инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, и инвалидов-колясочников, чьё жильё признано непригодным для их проживания и не подлежит ремонту. Также настало время по скорейшему решению проблемы своевременного предоставления жилья детям-сиротам», — сказал Юрий Зельников.

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