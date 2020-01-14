Москва, , 17:27 — REGNUM Около 900 российских и зарубежных журналистов аккредитованы для освещения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщила 14 января пресс-служба Кремля.

В общей сложности на мероприятие приглашены около 1300 человек. В их числе — депутаты и сенаторы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации.

Кроме этого, на мероприятии будут присутствовать главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, а также руководители крупнейших СМИ.

Напомним, традиционное послание президента России Федеральному собранию будет оглашено в 12:00 по московскому времени в Центральном выставочном зале «Манеж».

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