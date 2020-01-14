Йошкар-Ола, , 19:55 — REGNUM Депутат Госдумы России от Марий Эл (КПРФ) Сергей Казанков считает, что добиться роста доходов граждан можно только только через подъём экономики. Депутат перечислил самые эффективные меры для повышения уровня жизни граждан, которые готов услышать в послании президента Владимира Путина.

«Предполагается, что послание будет о росте благосостояния граждан. В последнее время идеи экономического рывка и развития производства как-то затерялись на втором плане, — заявил Казанков ИА REGNUM. — Но добиться роста доходов можно только через подъём экономики. Было бы замечательно, если бы в послании было сказано о запуске регуляторной гильотины, о снижения ставки НДС и об отмене налоговых льгот для нефтегазовых компаний, о закрытии внутренних офшоров, а также об усилении господдержки отечественным производителям. Это самые эффективные меры для повышения уровня жизни граждан».

Президент России огласит послание Федеральному собранию 15 января.