Салехард, , 16:50 — REGNUM В столице Ямала организованы две площадки для коллективного просмотра и обсуждения послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию РФ, которое состоится 15 января 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания ЯНАО.

А именно в молодежном развлекательном центре «Полярис» и в офисе Общественной палаты ЯНАО. Вместе с салехардцами смотреть послание президента будут депутаты Законодательного собрания ЯНАО, что позволит им из первых рук получить наказы и предложения для дальнейшей работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на оглашение послания президента России с Ямала в Москву отправилась целая делегация.

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