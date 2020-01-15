Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию сосредоточится на жизненно важных проблем государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил бывший председатель Свердловской областной думы Вячеслав Сурганов.

По мнению экс-спикера, президент сконцентрируется на внутренней ситуации в России. Предположительно, глава государства сделает акцент на повышении уровня жизни, а также улучшению систем здравоохранения и образования, считает бывший председатель.

«В общем и целом, у меня самые оптимистические ожидания от послания», — заявил Сурганов.

Внешняя политика России же заслуживает только одобрения, добавил экс-спикер.

«Россия — никакой не агрессор, а наоборот, лидер в масштабных международных проектах», — уверен ветеран уральской политики.

Как сообщало ИА REGNUM, послание состоится 15 января в 12:00 по московскому времени.

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