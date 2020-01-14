Москва, , 16:42 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов надеется, что президент PФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 15 января ответит на вопросы, которые сегодня в наибольшей степени волнуют граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

По словам Миронова, сегодня наиболее острым становится вопрос реальных доходов населения и президент не будет обходить этот вопрос стороной в ходе послания.

«Мы видим озабоченность Владимира Путина этой проблемой. Но мы не видим адекватной реакции правительства на ненормальную ситуацию, когда в нашей богатейшей стране есть работающие бедные, когда бюджеты очень многих семей существенно ужались за последние годы, когда на фоне победных заявлений чиновников о снижении инфляции люди вынуждены экономить на самом необходимом», — заявил Миронов.

При этом, уверен он, политика правительства по сдерживанию инфляции не может выступать двигателем экономического роста — его может обеспечить как раз покупательной способности граждан через повышение доходов.

Президент также поднимет вопросы, связанные со здравоохранением в РФ, так как доступность качественной и своевременной медицинской помощи сегодня ухудшилась, уверен Миронов.

«Недаром Владимир Путин такое большое внимание уделял в последнее время здравоохранению. Уверен, 15 января мы услышим еще более конкретные поручения главы государства, касающиеся развития системы здравоохранения», — предполагает Миронов.

Кроме того, он также предполагает, что на фоне недавних резонансных коррупционных скандалов, президент вновь может поднять вопрос о совершенствовании законодательства в сфере борьбы с коррупцией.

«Сегодня фактически отсутствует действенный контроль над расходами государственных служащих… В июле 2019 года мы в очередной раз внесли в Госдуму антикоррупционный законодательный пакет с целью закрепления ответственности за незаконное обогащение. Пока он не рассматривался парламентом. Не исключаю, что эту и другие антикоррупционные законодательные инициативы депутатам придется рассматривать уже по поручению Владимира Путина», — отметил Миронов.