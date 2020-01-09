Якутск, , 03:44 — REGNUM В преддверии ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию эксперты высказывают предположения по основным темам в речи главы государства. Так, по мнению независимого эксперта-аналитика по вопросам экономики, доктора экономических наук Юрия Данилова, Владимир Путин не обойдёт вниманием два важных вопроса: снижение ключевой ставки Банка России и необходимости кредитной амнистии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению Юрия Данилова, основным вопросом в послании президента будет решение проблемы бедности населения России.

«11 декабря 2019 года я отправил обращение к Владимиру Путину со своими предложениями. Для того чтобы в 2020 году экономика России начала устойчиво расти, необходимо принять на законодательном уровне и ввести Указами президента Российской Федерации 2 важнейших экономических решения: снизить ключевую ставку Банка России до 3−4%, что при постепенном ослаблении курса рубля до 70−75 рублей за доллар удержит уровень инфляции на уровне 4%, а также провести кредитную амнистию для граждан РФ, которые практически оказались в кредитной кабале и соответственно в этих условиях очевиден катастрофический спад покупательной способности населения. Отсюда и наметившийся спад промышленного производства и свёртывание предпринимательства», — пояснил эксперт-аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года.