Москва, 20 декабря, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Арестованный по делу о теракте и убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игоря Кириллова и его помощника гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов, оставаясь на свободе, может связаться с сообщниками. Это следует из материалов дела.

Софья Сандурская/ТАСС

«Следствие полагает, что [Курбонов], осознавая тяжесть данного преступления и возможность назначения наказания в виде реального лишения свободы, находясь на свободе, может скрыться от предварительного следствия и суда», ― процитировало ТАСС документы суда.

Отмечается, что если подозреваемому избрать более мягкую меру пресечения, он также может связаться с членами преступной группы для выработки согласованной позиции и уклонения от уголовной ответственности, угрожать свидетелям и уничтожить доказательства.

Как передавало ИА Регнум, исполнителя теракта, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержали 18 декабря в деревне Чёрное Балашихинского района Московской области. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Он дал признательные показания.

В ходе допроса мужчина пояснил, что его завербовали украинские спецслужбы. По его словам, именно по их заданию он приехал в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Задержанный признался, что за совершение теракта ему пообещали вознаграждение в размере 100 тыс. долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания, однако денег он так и не получил.

Взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, произошёл рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла. Мощность самодельного взрывного устройства превысила 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца.

ФСБ и спецслужбы Узбекистана устанавливают возможных соучастников убийства Кириллова и его помощника. В пресс-службе ФСБ заявили, что сотрудников украинских спецслужб, организовавших теракт в Москве, ждёт заслуженное наказание.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что у террористов нет ни национальности, ни будущего, их ждёт возмездие и забвение.