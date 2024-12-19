Москва, 19 декабря, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на два месяца.

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«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля», — огласила решение судья.

По данным пресс-службы суда, обвиняемого зовут Ахмаджон Курбонов. Ему предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ — 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Как передавало ИА Регнум, утром 17 декабря начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли в результате подрыва СВУ, заложенного в самокат, оставленный у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте в Москве.

Утром 18 декабря ФСБ опубликовала видео с задержанным 29-летним гражданином Узбекистана, подозреваемом в исполнении теракта. На видео мужчина признался, что был завербован украинскими спецслужбами.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что заказчики теракта против Кириллова сами подтвердили свою причастность к его убийству. Он уточнил, что речь идёт о военно-политическом руководстве Украины.