Москва, 23 марта, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение, будущего у них нет.

Кадр из видео Глава террористической группировки

«Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальностей, ждёт одна незавидная учесть — возмездие и забвение. Будущего у них нет», — заявил глава государства в обращении к россиянам.

Путин добавил, что все исполнители, организаторы и заказчики нападения на «Крокус Сити Холл» понесут справедливое и неизбежное наказание.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв. Вспыхнул пожар.

По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 115 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего. По сведениям Telegram-канала «112», количество погибших в результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в атаке. Один из задержанных рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Предполагаемый главарь группировки при этом заявил силовикам, что они с сообщниками искали работу и им предложили деньги за убийство людей.